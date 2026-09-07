Fullyrðingar Carrick um byrjun tímabilsins vekja mikla athygli

Michael Carrick, stjóri Manchester United, hefur gert lítið úr gagnrýni á byrjun liðsins í ensku úrvalsdeildinni.
United hefur aðeins fengið fjögur stig af níu mögulegum eftir fyrstu þrjá leikina. Liðið tapaði gegn nýliðum Hull, vann Ipswich 5-2 og gerði síðan 2-2 jafntefli við Everton eftir að Ainsley Maitland-Niles jafnaði á 95. mínútu.
„Við höfum ekki byrjað tímabilið svona illa. Þetta er ekki svo slæmt,“ sagði Carrick eftir leikinn gegn Everton.
United komst tvisvar yfir í leiknum en tókst ekki að halda forskotinu. Carrick sagði liðið hafa verið afar nálægt því að taka öll þrjú stigin.
„Við vorum svo nálægt því að fara héðan með sigur. Þetta er fótbolti. Það eru augnablik sem við hefðum getað leyst betur en við verðum í lagi,“ sagði hann.
Carrick útskýrði einnig að Marcus Rashford hefði verið tekinn af velli á 70. mínútu þar sem hann hefði fundið fyrir einhverju.
Næsti deildarleikur United verður gegn grönnum sínum í Manchester City, sem hafa unnið alla sína leiki til þessa. Fyrir það mætir United Sabah FK í Meistaradeildinni.