Frá Liverpool og er mættur til Sádí Arabíu

Richard Hughes hefur verið ráðinn í starf íþróttastjóra hjá Al-Hilal, aðeins degi eftir að hann lét af störfum hjá Liverpool.
Hughes hafði ákveðið fyrr á árinu að yfirgefa Liverpool en hélt áfram fram yfir sumargluggann til að aðstoða félagið og nýja knattspyrnustjórann Andoni Iraola. Þeir höfðu áður unnið saman hjá Bournemouth.
Al-Hilal segir ráðninguna vera hluta af áætlun félagsins um að styrkja knattspyrnustarfið, bæta leikmannakaup, njósnastarf og skipulag innan félagsins.
Hughes tekur með sér nokkra samstarfsmenn. Mark Burchill verður yfirmaður leikmannaráðninga og Craig McKee stýrir njósnastarfinu.
Þá fara einnig Simon Francis og Harry Arter með Hughes til Sádi-Arabíu.
Al-Hilal hefur því ráðist í töluverðar breytingar á yfirstjórn knattspyrnumála og treystir á reynslu Hughes úr enska boltanum til að þróa starfið áfram.