Fólk verulega hissa þegar Beckham mætti á svæðið - Sjáðu myndina

Brooklyn Beckham og Nicola Peltz stigu aftur inn í sviðsljósið um helgina eftir að hafa haldið sig að mestu til hlés undanfarna mánuði.
Hjónin mættu saman á rauða dregilinn í Feneyjum þar sem Nicola tók við Rising Star-verðlaunum á Kinéo-verðlaunahátíðinni.
Þau létu vel að hvort öðru fyrir framan myndavélarnar en þetta var þau hafa ekki sést mikið undanfarið. Fólk rak því upp stór augu.
Brooklyn og Nicola hafa verið mikið í umræðunni vegna harkalegra deilna við Beckham-fjölskylduna.
Brooklyn steig fram í janúar og sakaði foreldra sína, David og Victoriu, um að hafa ítrekað reynt að skemma samband hans við Nicolu og stjórna þeirri mynd sem birtist af fjölskyldunni í fjölmiðlum.
Þá gagnrýndi hann hegðun móður sinnar í kringum brúðkaup sitt og Nicolu árið 2022.