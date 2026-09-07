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Fólk verulega hissa þegar Beckham mætti á svæðið - Sjáðu myndina

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Mánudaginn 7. september 2026 18:30
Peltz og Beckham fjölskyldan þegar allir voru vinir.

Brooklyn Beckham og Nicola Peltz stigu aftur inn í sviðsljósið um helgina eftir að hafa haldið sig að mestu til hlés undanfarna mánuði.

Hjónin mættu saman á rauða dregilinn í Feneyjum þar sem Nicola tók við Rising Star-verðlaunum á Kinéo-verðlaunahátíðinni. 

Þau létu vel að hvort öðru fyrir framan myndavélarnar en þetta var þau hafa ekki sést mikið undanfarið. Fólk rak því upp stór augu.

Brooklyn og Nicola hafa verið mikið í umræðunni vegna harkalegra deilna við Beckham-fjölskylduna. 

Brooklyn steig fram í janúar og sakaði foreldra sína, David og Victoriu, um að hafa ítrekað reynt að skemma samband hans við Nicolu og stjórna þeirri mynd sem birtist af fjölskyldunni í fjölmiðlum.

Þá gagnrýndi hann hegðun móður sinnar í kringum brúðkaup sitt og Nicolu árið 2022.

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