Enska deildin breytir reglum sínum - Munu ekki minnast 11. september

Enska úrvalsdeildin og EFL ætla ekki að biðja félög um að minnast þess að 25 ár eru liðin frá hryðjuverkaárásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001.
Alls létust 67 Bretar í árásunum en samkvæmt Daily Mail verða engar sameiginlegar minningarathafnir fyrir leiki helgarinnar.
Á síðasta ári var ákveðið að ensk knattspyrna myndi ekki lengur halda sjálfkrafa mínútuþagnir vegna stórra alþjóðlegra hörmunga. Niðurstaða starfshóps var sú að slíkar athafnir væru farnar að missa vægi sitt.
Þess í stað verða sameiginlegar minningarathafnir aðeins haldnar þegar alþjóðlegir atburðir hafa beina tengingu við knattspyrnu.
Þetta er breyting frá því sem áður var. Á tíu ára afmæli árásanna árið 2011 var mínútuþögn fyrir leikjum ensku úrvalsdeildarinnar og leikmenn báru svört sorgarbönd.
Í Bandaríkjunum verða hins vegar fjölmargar minningarathafnir tengdar NFL og hafnabolta.