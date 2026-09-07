Bikarúrslit á föstudag - Afturelding að pakka Blikum saman í sölu á miðum

Afturelding hefur selt töluvert fleiri miða en Breiðablik fyrir úrslitaleik bikarkeppninnar sem fer fram á föstudag.
Kristján Óli Sigurðsson greindi frá nýjustu tölum úr miðasölunni í Þungavigtinni og sagði muninn vera nokkuð sláandi.
„Ég er með sláandi gögn varðandi þennan leik, nýjustu tölur úr miðasölu. Afturelding hefur selt 1313 og Breiðablik 904, þeir eru með 40 prósent fleiri seldra miða,“ sagði Kristján Óli.
Þetta þýðir að stuðningsmenn Aftureldingar virðast ætla að fjölmenna á úrslitaleikinn, þrátt fyrir að liðið leiki í Lengjudeildinni.
Breiðablik er hins vegar eitt af stærstu félögum landsins og því vekur þessi munur í miðasölunni athygli.
Það stefnir því í ansi skemmtilega stemningu á föstudag þegar liðin mætast og berjast um bikarmeistaratitilinn.