Átti Arsenal að fá rautt spjald í gær? - Rooney er á þeirri skoðun

Wayne Rooney telur að Gabriel Magalhaes hafi verið afar heppinn að fá ekki rautt spjald í 2-1 sigri Arsenal á Chelsea.
Atvikið átti sér stað strax á sjöttu mínútu þegar Gabriel lá á jörðinni í baráttu um boltann. Fótur hans fór þá í andlit Emiliano Martinez, markvarðar Chelsea, sem þurfti aðhlynningu.
Dómarinn Chris Kavanagh lét leikinn halda áfram og VAR studdi þá ákvörðun.
„Þegar maður sér endursýninguna og hægir á henni er Martinez með boltann í báðum höndum og Gabriel sparkar hann í höfuðið. Hann er gríðarlega heppinn að vera áfram inni á vellinum,“ sagði Rooney í Match of the Day.
Ashley Young tók undir og sagði furðulegt að atvikið hefði ekki verið skoðað betur af VAR.
Fyrrverandi dómarastjórinn Keith Hackett var þó á öðru máli. Hann taldi atvikið hafa verið slys og að enginn ásetningur hefði verið til staðar.
Gabriel kláraði leikinn og Arsenal sneri taflinu við eftir að hafa lent undir snemma. Kai Havertz og Martin Odegaard skoruðu mörk Arsenal og liðið hélt þar með fullkomnu gengi sínu í byrjun tímabilsins.