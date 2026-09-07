Ástand hjá Fulham - Tveir lykilmenn eyða öllu tengdu félaginu

Mikil umræða hefur skapast um stöðuna hjá Fulham eftir að Alex Iwobi og Emile Smith Rowe virðast hafa fjarlægt efni tengt félaginu af Instagram-síðum sínum.
Fulham hefur tapað öllum þremur deildarleikjum sínum undir stjórn Alvaro Arbeloa og fengið á sig sjö mörk. Nýjasta tapið kom gegn Crystal Palace, 3-2, eftir að Fulham hafði tvisvar komist yfir.
Samkvæmt The Sun hafa bæði Iwobi og Smith Rowe hreinsað Fulham-tengt efni af reikningum sínum, en ekki liggur fyrir hvenær breytingarnar voru gerðar og því ekkert sem sannar að þær tengist Arbeloa.
Brasilíumaðurinn Kevin hefur einnig vakið athygli með dularfullri færslu eftir að hafa byrjað fyrstu þrjá leikina á bekknum.
Stuðningsmenn hafa því velt fyrir sér hvort Arbeloa hafi þegar misst hluta búningsklefans, en enn er um vangaveltur að ræða frekar en staðfestan ágreining.