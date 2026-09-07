Arsenal og United á eftir táningi í Sádí

Arsenal og Manchester United hafa áhuga á Mohamed Kader Meite, 18 ára gömlum framherja Al-Hilal.
Erlendir miðlar segja að félögin hafi reynt við leikmanninn á meðan félagaskiptaglugginn var opinn og munu þau halda áfram að fylgjast með gangi mála.
Al-Hilal metur Meite mikils og mun sádiarabíska félagið ekki sleppa honum meðan gott tilboð berist.
Meite, sem hefur leikið fyrir yngri landslið Frakklands og Fílabeinstrandarinnar, gekk í raðir Al-Hilal frá Rennes síðasta vetur og er samningsbundinn í þrjú ár til viðbótar.