Arsenal ætlar að endursemja við þrjá lykilmenn

Arsenal vinnur að því að endursemja við þrjá lykilmenn liðsins eftir frábæra byrjun á tímabilinu.
Declan Rice, Martin Ödegaard og Jurrien Timber eru allir samningsbundnir Arsenal til sumarsins 2028 en félagið vill tryggja framtíð þeirra þar til lengri tíma og bæta kjör þeirra samhliða.
Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili og hefur byrjað titilvörnina af krafti. Liðið hefur unnið alla þrjá leiki sína og aðeins fengið á sig eitt mark.
Forráðamenn Arsenal vilja því tryggja áframhaldandi velgengni og stöðugleika. Viðræður um samninga áðurnefndra leikmanna eru því á næsta leyti.