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DV
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Allt hnífjafnt á toppnum fyrir tvískiptingu

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 7. september 2026 21:21

Lokaumferð Bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu lauk í kvöld.

Þróttur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli. Katelyn Duong kom Íslandsmeisturunum yfir en Sierra Lelii jafnaði. 

Breiðablik er á toppnum fyrir skiptinguna en með jafnmörg stig og FH, 37. Þróttur er í fimmta sæti með 23 stig. 

Í Miðgarði vann Víkingur afar mikilvægan 1-2 sigur á Stjörnunni. Mörk liðsins skoruðu Bergþóra Sól Ásmundsdóttir og Thea Rode en Snædís María Jörundsdóttir fyrir Stjörnuna.

Víkingur er í næstneðsta sæti með 20 stig fyrir tvískiptingu, en fallbaráttan er ansi hörð.

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