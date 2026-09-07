Allt hnífjafnt á toppnum fyrir tvískiptingu

Lokaumferð Bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu lauk í kvöld.
Þróttur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli. Katelyn Duong kom Íslandsmeisturunum yfir en Sierra Lelii jafnaði.
Breiðablik er á toppnum fyrir skiptinguna en með jafnmörg stig og FH, 37. Þróttur er í fimmta sæti með 23 stig.
Í Miðgarði vann Víkingur afar mikilvægan 1-2 sigur á Stjörnunni. Mörk liðsins skoruðu Bergþóra Sól Ásmundsdóttir og Thea Rode en Snædís María Jörundsdóttir fyrir Stjörnuna.
Víkingur er í næstneðsta sæti með 20 stig fyrir tvískiptingu, en fallbaráttan er ansi hörð.