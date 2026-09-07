Allt að sex leikmenn gætu farið frá United næsta sumar

Manchester United gæti ráðist í miklar breytingar á varnarlínunni næsta sumar eftir að félagið ákvað að kaupa engan varnarmann í sumar.
United hefur fengið á sig sex mörk í fyrstu þremur leikjum tímabilsins og varnarleikurinn hefur þegar vakið spurningar.
Samkvæmt The Sun var meginástæðan fyrir því að félagið styrkti ekki vörnina sú að nægur fjöldi varnarmanna væri þegar í hópnum. United er með fimm miðverði og nokkra fjölhæfa bakverði.
Félagið hafði þó áhuga á nýjum vinstri bakverði. Lewis Hall hjá Newcastle var efstur á lista og Myles Lewis-Skelly hjá Arsenal einnig til skoðunar, en verðmiðarnir voru taldir of háir.
United gæti farið aftur eftir Hall næsta sumar. Luke Shaw er á síðasta ári samnings síns og Harry Maguire gæti einnig yfirgefið félagið.
Þá er framtíð Lisandro Martinez undir smásjá og samningar Diogo Dalot, Noussair Mazraoui og Harry Amass gætu einnig orðið umræðuefni.
Allt að sex varnarmenn gætu því hugsanlega farið næsta sumar ef United ákveður að endurbyggja varnarlínuna með afgerandi hætti.