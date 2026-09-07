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DV
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Albert skoraði laglegt sigurmark eftir nokkrar mínútur með nýju liði - Myndband

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 7. september 2026 20:46

Albert Guðmundsson kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark Lazio í fyrsta leik sínum fyrir félagið í kvöld.

Albert kom til Lazio á láni með kaupmöguleika frá Fiorentina á lokadegi félagaskiptagluggans og skoraði laglegt mark á 88. mínútu sem fullkomnaði endurkomu hans liðs gegn Udinese. Lokatölur 1-2.

Markið má sjá hér að neðan. 

 

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