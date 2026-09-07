Albert skoraði laglegt sigurmark eftir nokkrar mínútur með nýju liði - Myndband

Albert Guðmundsson kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark Lazio í fyrsta leik sínum fyrir félagið í kvöld.
Albert kom til Lazio á láni með kaupmöguleika frá Fiorentina á lokadegi félagaskiptagluggans og skoraði laglegt mark á 88. mínútu sem fullkomnaði endurkomu hans liðs gegn Udinese. Lokatölur 1-2.
Markið má sjá hér að neðan.
🚨🇮🇹 | GOAL: ALBERT GUDMUNDSSON SEALS THE COMEBACK FOR LAZIO IN THE 87TH MINUTE! WOW!
Udinese 1-2 Lazio. pic.twitter.com/rPt2H29ESt
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 7, 2026