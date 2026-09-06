Þetta eru launahæstu þjálfarar í heimi í dag

Simone Inzaghi, þjálfari Al-Hilal í Sádi-Arabíu, er launahæsti knattspyrnuþjálfari heims samkvæmt samantekt The Sun.
Inzaghi fær um 22,34 milljónir punda á ári hjá Al-Hilal og er þar með rétt á undan Diego Simeone, stjóra Atlético Madrid, sem fær um 20,19 milljónir punda.
Mikel Arteta hjá Arsenal er í þriðja sæti listans og jafnframt launahæsti þjálfarinn í ensku úrvalsdeildinni. Arsenal greiðir honum um 15 milljónir punda á ári eftir að hann stýrði félaginu til enska meistaratitilsins á síðasta tímabili.
Xabi Alonso hjá Chelsea og Oliver Glasner hjá Nottingham Forest fá báðir um 11,5 milljónir punda á ári.
José Mourinho, sem sneri aftur til Real Madrid í sumar, og Luis Enrique hjá Paris Saint-Germain eru sagðir fá um 10,31 milljón punda hvor.
Enzo Maresca, stjóri Manchester City, er einnig meðal tíu launahæstu þjálfaranna með um tíu milljónir punda á ári.
Alls eru fjórir stjórar úr ensku úrvalsdeildinni á topp tíu listanum.
Andoni Iraola hjá Liverpool og Unai Emery hjá Aston Villa eru rétt fyrir utan topp tíu en báðir eru sagðir fá um átta milljónir punda í árslaun.