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DV
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Þekktir knattspyrnumenn koma fyrir í miklum gagnaleka

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 7. september 2026 09:00

Nokkrir leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar eru  meðal um 400 þúsund viðskiptavina skartgripafyrirtækisins 77 Diamonds sem urðu fyrir mögulegum gagnaleka.

Fyrirtækið, sem er staðsett í Mayfair í London, hefur meðal annars þjónustað þekkta knattspyrnumenn og sjónvarpsstjörnur.

Tölvuþrjótar halda því fram að þeir hafi komist yfir upplýsingar á borð við nöfn, heimilisföng, reikningsupplýsingar og kaupferil viðskiptavina. Einnig gætu upplýsingar um verðmæti demantshringja verið meðal gagnanna.

Málið er nú til rannsóknar hjá netglæpadeild lögreglunnar í London.

77 Diamonds hefur sent viðskiptavinum viðvörun og hvatt þá til að sýna aukna varúð á meðan umfang árásarinnar er kannað.

Fyrirtækið segir þó að bankaupplýsingar viðskiptavina hafi ekki verið geymdar á viðkomandi kerfi.

Enn hefur ekki verið staðfest hvaða einstaklingar urðu fyrir áhrifum og rannsókn málsins stendur áfram yfir.

 

 

 

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