Þekktir knattspyrnumenn koma fyrir í miklum gagnaleka

Nokkrir leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar eru meðal um 400 þúsund viðskiptavina skartgripafyrirtækisins 77 Diamonds sem urðu fyrir mögulegum gagnaleka.
Fyrirtækið, sem er staðsett í Mayfair í London, hefur meðal annars þjónustað þekkta knattspyrnumenn og sjónvarpsstjörnur.
Tölvuþrjótar halda því fram að þeir hafi komist yfir upplýsingar á borð við nöfn, heimilisföng, reikningsupplýsingar og kaupferil viðskiptavina. Einnig gætu upplýsingar um verðmæti demantshringja verið meðal gagnanna.
Málið er nú til rannsóknar hjá netglæpadeild lögreglunnar í London.
77 Diamonds hefur sent viðskiptavinum viðvörun og hvatt þá til að sýna aukna varúð á meðan umfang árásarinnar er kannað.
Fyrirtækið segir þó að bankaupplýsingar viðskiptavina hafi ekki verið geymdar á viðkomandi kerfi.
Enn hefur ekki verið staðfest hvaða einstaklingar urðu fyrir áhrifum og rannsókn málsins stendur áfram yfir.