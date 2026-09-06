Segir frá ástæðu þess að þau skildu - Hún og börnin gengu inn á hann í miðjum klíðum

Estelle Cruyff, fyrrverandi eiginkona Ruud Gullit, hefur rifjað upp sársaukafullt atvik sem hún segir hafa orðið til þess að hjónaband þeirra lauk.
Gullit, sem gerði garðinn frægan með AC Milan, hollenska landsliðinu og síðar Chelsea, giftist Estelle árið 2000. Hún er bróðurdóttir hollensku goðsagnarinnar Johan Cruyff og eignuðust þau tvö börn saman.
Estelle segir að hún og börnin hafi eitt sinn komið heim og staðið Gullit að verki með annarri konu í stofunni.
„Ég kom inn með börnunum mínum og dóttir mín og sonur sáu þetta allt,“ sagði hún í hollensku sjónvarpi.
Hún segir þetta hafa verið ástæðuna fyrir skilnaðinum árið 2012.
„Þetta er ekki eitthvað sem maður gleymir fljótt. Með tímanum verður þetta auðveldara en það tekur þann tíma sem það tekur.“
Estelle hefur jafnframt haldið því fram að Gullit hafi haldið fram hjá henni oftar á meðan á sambandinu stóð.
„Auðvitað átti Ruud í ástarsamböndum. Það gerðist í hjónabandinu og ég vissi af því. Hann neitaði því alltaf en traustið minnkaði með árunum.“
Hún sagði fyrsta skiptið sem hún hefði rætt framhjáhald hans við hann hafa verið áður en þau giftu sig.
Eftir skilnaðinn varð Estelle í sambandi við marokkóska kickboxarann Badr Hari. Hún sagði Gullit hafa verið reiðan og ringlaðan þegar hún tilkynnti honum að hún ætlaði að fara.
Þrátt fyrir sárindin hefur hún einnig hrósað Gullit sem föður og sagt þau hafa átt margar góðar stundir saman.
Gullit og Estelle voru saman í um 16 ár. Gullit er nú í langtímasambandi með Karin de Rooij, sem hann kynntist árið 2015.