Miklar breytingar á bak við tjöldin hjá Liverpool

Richard Hughes hefur látið af störfum sem íþróttastjóri Liverpool.
Félagið staðfesti tíðindin og sagði Hughes hafa tilkynnt eigendum félagsins að hann vildi takast á við nýja áskorun.
Ákvörðunin var tekin fyrr á árinu en Hughes hélt áfram störfum yfir sumargluggann til að aðstoða félagið og nýjan stjóra, Andoni Iraola, sem hann hafði áður unnið með hjá Bournemouth.
Breytingarnar koma einnig í kjölfar þess að Michael Edwards, yfirmaður knattspyrnumála hjá Fenway Sports Group, hætti í júlí.
Liverpool hefur þegar hafið leit að arftaka Hughes.
Mike Gordon mun á meðan sjá um daglegan rekstur, en Julian Ward, Pedro Marques, David Woodfine og Barry Hunter halda áfram að koma að helstu knattspyrnuákvörðunum félagsins.