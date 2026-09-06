Hafa samband
DV
433

Miklar breytingar á bak við tjöldin hjá Liverpool

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 7. september 2026 10:30

Richard Hughes hefur látið af störfum sem íþróttastjóri Liverpool.

Félagið staðfesti tíðindin og sagði Hughes hafa tilkynnt eigendum félagsins að hann vildi takast á við nýja áskorun.

Ákvörðunin var tekin fyrr á árinu en Hughes hélt áfram störfum yfir sumargluggann til að aðstoða félagið og nýjan stjóra, Andoni Iraola, sem hann hafði áður unnið með hjá Bournemouth.

Breytingarnar koma einnig í kjölfar þess að Michael Edwards, yfirmaður knattspyrnumála hjá Fenway Sports Group, hætti í júlí.

Liverpool hefur þegar hafið leit að arftaka Hughes.

Mike Gordon mun á meðan sjá um daglegan rekstur, en Julian Ward, Pedro Marques, David Woodfine og Barry Hunter halda áfram að koma að helstu knattspyrnuákvörðunum félagsins.

 

 

Fleiri fréttir