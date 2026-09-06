Jamie Vardy endaði á óvæntum stað

Burnley hefur staðfest komu Jamie Vardy til félagsins á samningi sem gildir út yfirstandandi tímabil.
Í samningnum er einnig ákvæði sem gerir Burnley kleift að framlengja dvöl framherjans um eitt ár til viðbótar.
Nicky Hayen, stjóri Burnley, fagnaði komu hins reynslumikla sóknarmanns.
„Við erum mjög ánægð með að bjóða Jamie velkominn til Burnley. Reynsla hans og leiðtogahæfileikar verða afar mikilvægir fyrir hópinn,“ sagði Hayen.
Hann bætti við að félagið teldi Vardy geta haft mikil áhrif á tímabilið.
Vardy kemur með gríðarlega reynslu úr ensku úrvalsdeildinni og hefur um árabil verið einn þekktasti framherji Englands.
Burnley vonast nú til að reynsla hans og markaskorun hjálpi liðinu á komandi mánuðum.