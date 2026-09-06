Forsetinn gefst ekki upp og ætlar í framboð

Gianni Infantino ætlar að gefa kost á sér til endurkjörs sem forseti FIFA árið 2027, þrátt fyrir mikla gagnrýni og deilur undanfarna mánuði.
FIFA staðfesti þetta um helgina eftir að Infantino sjálfur vildi ekki svara spurningum um framtíð sína.
„Forsetinn tilkynnti í apríl að hann myndi sækjast eftir endurkjöri árið 2027. Ekkert hefur breyst,“ sagði talsmaður FIFA.
Infantino hefur verið undir þrýstingi eftir fregnir af hugmyndum um að selja 20 prósenta hlut í réttindum tengdum heimsmeistaramótinu til bandarísks einkaaðila. Þeim áformum var síðar hætt.
UEFA og fleiri knattspyrnusambönd hafa gagnrýnt Infantino harðlega og farið fram á aukið gagnsæi vegna málsins.
Infantino, sem er 56 ára, hefur gegnt embættinu síðan 2016 og er sem stendur eini yfirlýsti frambjóðandinn.
Frestur til að skila inn framboðum rennur út 18. nóvember.