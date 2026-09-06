Endurkoma í kortunum hjá Sancho

Jadon Sancho gæti verið á leið aftur til Borussia Dortmund í þriðja sinn á ferlinum.
Hinn 26 ára gamli kantmaður er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Manchester United í sumar og getur því samið við nýtt félag þrátt fyrir að félagaskiptaglugginn sé lokaður.
Samkvæmt Bild er Dortmund tilbúið að bjóða Sancho samning sem væri að stórum hluta árangurstengdur, að því gefnu að hann krefjist ekki undirskriftarbónuss.
Áhugi Dortmund hefur aukist eftir að Giannis Konstantelias sleit krossband og missir líklega af restinni af tímabilinu.
Carsten Cramer, framkvæmdastjóri Dortmund, viðurkenndi að nafn Sancho kveikti enn mikla spennu meðal stuðningsmanna.
Sancho lék áður 158 leiki fyrir Dortmund, skoraði 53 mörk og lagði upp 67.