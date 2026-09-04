Vardy aftur í ensku úrvalsdeildina á næstu dögum?

Everton íhugar að fá Jamie Vardy til félagsins eftir að hafa mistekist að kaupa framherja á lokadegi félagaskiptagluggans. The Sun segir frá.
Vardy er laus allra mála eftir að samningur hans við Cremonese rann út og getur því samið við Everton þrátt fyrir að glugginn sé lokaður.
Everton seldi Beto til Fiorentina en missti síðan af bæði Folarin Balogun og Joshua Zirkzee. Thierno Barry er því eini eiginlegi framherjinn í aðalliðshópnum.
Vardy verður fertugur í janúar en telur sig enn geta spilað á hæsta stigi. Wrexham reyndi að fá hann á dögunum en hann hafnaði því og er einnig með tilboð frá Ítalíu og Bandaríkjunum.