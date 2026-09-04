Úrvalsdeildarliðið þurfti að eyða færslu sinni vegna kynþáttaníðs í garð unga drengsins

Hull City hefur fordæmt kynþáttaníð sem nýr leikmaður félagsins, Robinio Vaz, varð fyrir á samfélagsmiðlum eftir félagaskipti sín til Englands.
Þessi 19 ára gamli franski framherji gekk til liðs við Hull á láni frá Roma í vikunni en í kjölfar tilkynningarinnar um það bárust honum fjölmörg rasísk skilaboð. Færslu félagsins var síðar eytt.
Hull vinnur nú með yfirvöldum að því að finna þá sem standa að baki skilaboðunum og hefur heitið Vaz fullum stuðningi.
„Þetta er óásættanlegt. Við lifum á 21. öldinni. Við stöndum hundrað prósent með honum,“ sagði Sergej Jakirovic, stjóri Hull.