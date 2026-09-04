Hafa samband
DV
433

Uppljóstrar því hvað gekk á þegar hann var í beinni útsendingu - Fékk pillur frá stórum nöfnum

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 4. september 2026 13:30

Ipswich-stuðningsmaðurinn Jake Prentice varð óvænt netstjarna eftir að sjónvarpsmyndavélar Sky Sports náðu honum í fagnaðarlátunum á Old Trafford.

Leif Davis kom Ipswich yfir gegn Manchester United og myndavélarnar sýndu Prentice, 35 ára, horfa á símann sinn áður en hann fagnaði af krafti. Margir töldu að hann hefði tekið símann upp til að mynda sjálfan sig fagna marki.

Prentice segir það hins vegar rangt.

Ég var alls ekki að taka sjálfan mig upp. Sagan fór alveg úr samhengi,“ sagði hann við The Sun.

Hann útskýrði að mágur hans Charlie, mikill Ipswich-maður, hefði verið á leið til Portúgals og verið að fara um borð í flugvél. Prentice hringdi því strax í hann á FaceTime eftir markið og fagnaði aftur þegar hann svaraði.

Myndbandið fór hratt í dreifingu og hafði fengið yfir milljón áhorf áður en dagurinn var úti.

Jamie Carragher og Roy Keane gerðu síðan grín að atvikinu í The Overlap, en Prentice tekur athyglinni með léttúð þrátt fyrir neikvæð ummæli á samfélagsmiðlum.

 

 

Fleiri fréttir