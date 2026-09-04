Tveir lykilmenn Arsenal hvergi sjáanlegir á æfingu nokkrum dögum fyrir stórleikinn

Mikel Arteta gæti þurft að glíma við frekari meiðslavandræði fyrir stórleik Arsenal gegn Chelsea á sunnudag.
Bruno Guimaraes og Cristhian Mosquera voru báðir fjarverandi á æfingu liðsins á fimmtudag.
Guimaraes hefur verið að glíma við nárameiðsli síðustu vikur og missti af fyrsta leik Arsenal á tímabilinu gegn Coventry. Hann kom þó inn á sem varamaður gegn Aston Villa á mánudag.
Mosquera fór meiddur af velli í 1-0 sigrinum gegn Villa og var skipt út af fyrir Ezri Konsa. Arteta sagði eftir leikinn að breytingin hefði verið varúðarráðstöfun en fjarvera Mosquera á æfingu vekur nú meiri áhyggjur.
Ef hann verður ekki leikfær gæti Konsa fengið sinn fyrsta heimaleik fyrir Arsenal gegn Chelsea.
William Saliba er þegar frá vegna bakmeiðsla og Jurrien Timber er einnig tæpur fyrir leikinn.