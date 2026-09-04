Þung staða í Kópavogi - „Átakanlegt andleysi“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Stjarnan vann Breiðablik á dögunum og var frammistaða liðsins góð gegn afar ósannfærandi Blikum.
„Þessi fyrri hálfleikur Stjörnunnar var það besta frá þeim í langan tíma,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.
„Já og aftur á móti er þessi fyrri hálfleikur hjá Breiðabliki með því lélegra sem ég hef séð frá þeim. Þetta var eiginlega átakanlegt, andleysi og gæðaleysi, það var ekkert í lagi. Það var eiginlega til skammar hvernig þeir mættu til leiks, tvær vikur í bikarúrslit og það er enginn hugur í mönnum.“
Blikar hafa ekki séð til sólar undanfarið en má segja að tímabil þeirra sé undir í bikarúrslitunum, gegn Aftureldingu sem tryggði sig upp í efstu deild á dögunum.
„Er það of yfirdrifið að segja að Afturelding sé orðin líklegri í þessum úrslitaleik? Þeir eru orðnir Lengjudeildarmeistarar og fara pressulausir inn í þennan leik,“ sagði Helgi.
„Þetta er svona 60/40 Breiðablik, sem segir okkur að Afturelding á fínan séns,“ sagði Hörður.
„Ef þeir eru ekki algjörir vesalingar þá mæta Blikarnir samt til leiks í þeim leik,“ sagði Helgi að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.