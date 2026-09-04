Þekktur maður segir farir sínar ekki sléttar eftir fangelsisvist - „Það voru kakkalakkar þarna“

Nile Ranger segir fangelsisvist sína hafa verið ömurlega upplifun og telur að hann hefði aldrei átt að vera sendur í fangelsi.
Þessi fyrrverandi framherji Newcastle var dæmdur í fangelsi árið 2017 eftir að hafa játað aðild sína að fjársvikum. Hann sat í hinu gamla Pentonville-fangelsi í Lundúnum.
„Þú ert lokaður inni 23 tíma á sólarhring og færð eina klukkustund til að hitta annað fólk. Fangelsið var svo gamalt og það voru kakkalakkar þarna. Þetta var hræðilegt,“ sagði Ranger.
Ranger, sem hefur ítrekað komist í kast við lögin utan vallar, segist nú vilja nýta reynslu sína til að leiðbeina yngra fólki.
Hann undirbýr nú góðgerðarbardaga gegn fyrrverandi Arsenal-leikmanninum Jay Emmanuel-Thomas, sem sat sjálfur í fangelsi vegna aðildar að fíkniefnasmygli. Stefnt er að því að safna allt að 500 þúsund pundum til góðgerðarmála með viðburðinum.