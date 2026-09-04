Tékkneskur auðkýfingur eignast stærsta hlutinn í Lundúnafélaginu og lokar Staveley úti

Daniel Kretinsky verður stærsti hluthafi West Ham eftir að hafa náð samkomulagi um kaup sem færa eignarhlut hans í félaginu upp í 46 prósent.
Tékkneski auðkýfingurinn hefur samið við aðra hluthafa félagsins um 25 prósenta hlut Gold-fjölskyldunnar. David Sullivan mun jafnframt auka sinn hlut úr 38,8 í 40 prósent og Tripp Smith fer upp í ellefu prósent.
Samkomulagið virðist jafnframt binda enda á fyrirætlanir Amanda Staveley um að kaupa stóran hlut í West Ham. Hún hafði áður samið við Vanessu Gold um kaup á öllum hennar 25,1 prósents hlut en núverandi hluthafar nýttu forkaupsrétt sinn.
Kretinsky verður því stærsti einstaki eigandi West Ham með 46 prósenta hlut en Sullivan verður áfram næststærsti eigandinn þrátt fyrir að hafa látið af formennsku í júní.