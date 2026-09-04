Talið að tugir milljóna fari í Fossvoginn

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Það var staðfest á dögunum að Gunnar Vatnhamar væri farinn frá Íslandsmeisturunum Víkings til danska B-deildarliðsins Vejle.
„Hann hlýtur að vera að fara í hærri launapakka. Þetta er alvöru missir fyrir Víking,“ sagði Helgi.
„Það er eitthvað við Danaveldi sem heillar Færeyinginn. Hann vildi búa í Danmörku með fjölskyldunni.
Svo fengu Víkingar lygilega góðan pening fyrir þessa sölu, menn eru að tala um 40 milljónir, sem er ansi gott fyrir 31 árs gamlan leikmann,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.