Svona hefur Mourinho farið að því að ná meira út úr Bellingham

Jude Bellingham hefur byrjað tímabilið af miklum krafti hjá Real Madrid og virðist njóta góðs af breyttu hlutverki undir stjórn Jose Mourinho.
Hinn 23 ára gamli Englendingur hefur skorað tvö mörk og lagt upp þrjú í fyrstu þremur leikjum liðsins, sem allir hafa unnist. Mourinho hefur fært Bellingham framar á völlinn og notar hann aðallega sem tíu í 4-2-3-1 kerfi, fyrir aftan Kylian Mbappe.
Bellingham hafði síðustu tvö tímabil verið notaður dýpra á miðjunni og þurfti oft að sinna mikilli varnarvinnu. Meiðsli settu einnig strik í reikninginn, þar á meðal langvarandi axlarvandamál og tognun aftan í læri.
Mourinho segist hafa viljað breyta þessu.
„Bellingham var stundum að verjast eins og annar vinstri bakvörður á síðasta tímabili. Ég sagði honum að ég vildi ekki sjá það lengur,“ sagði Mourinho.
Portúgalinn telur Bellingham hættulegastan nálægt marki andstæðingsins, þar sem hann getur tengt spil við Mbappe og Vinicius Jr, sótt inn í teiginn og pressað ofar á vellinum.
Bellingham sjálfur segir breytinguna henta sér vel.
„Mér finnst ég frjálsari til að ákveða hvenær ég á að falla niður, hvenær ég á að halda mér framar og hvenær ég á að fara inn í teiginn. Ég held að þetta sé besta staðan fyrir mig.“
Mourinho hefur einnig kallað Bellingham „einstakan“ leikmann og telur hann eiga erindi í umræðuna um Ballon d'Or.
Eftir misjöfn síðustu tvö tímabil virðist Bellingham því aftur vera kominn í það hlutverk sem gerði hann að stórstjörnu strax á fyrsta tímabili sínu á Bernabeu.