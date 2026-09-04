Stærsti samningur í sögunni - Stærri en hjá enskum úrvalsdeildarliðum í karlaflokki

London City Lionesses hefur gert sögulegan treyjusamning við Nike sem eigandi félagsins segir þann stærsta sem sjálfstætt kvennalið hefur gert.
Michele Kang, eigandi London City, segir samninginn stærri en tæplega þriggja milljóna punda treyjusamning nýs kvennaliðs í Atlanta í Bandaríkjunum.
Upphæðin sé jafnframt hærri en hjá sumum liðum í ensku úrvalsdeildinni í karlaflokki. Ekki kemur þó nákvæmlega fram hver hún er.
„Þetta er risastórt og þess vegna er þetta tímamótasamningur,“ sagði Kang við BBC.
London City hefur fjárfest gríðarlega í sumar og meðal annars fengið Alexia Putellas, Mapi Leon, Mary Earps og Kadidiatou Diani til félagsins.
London City er eina sjálfstæða kvennafélagið í ensku úrvalsdeildinni en öll önnur lið deildarinnar deila treyjustyrktaraðila með karlaliði sama félags.