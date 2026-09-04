„Sölvi hefur ekkert húmor fyrir þessum stanslausu pillum sem Aron Sig er að senda“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Aron Sigurðarson er, eins og fram hefur komið, einn litríkasti leikmaður Bestu deildarinnar og hann hefur látið Íslandsmeistara Víkings fá það óþvegið undanfarið.
Hann skaut á þá um daginn vegna þess hversu miklu hafi verið varið í liðið til að ná langt í Evrópu, boginn hafi verið spenntur hátt.
Eftir leik liðanna á dögunum, sem fór 1-1 og þýðir að Víkingur er enn með 8 stiga forskot á toppi deildarinnar, sagði Aron við Sýn Sport að KR gæti enn vel náð Víkingi þar sem þeir væru bæði haltrandi og bensínlausir.
„Ég gat ekki séð í þessum leik að Víkingar væru haltrandi eða neitt slíkt. Ef eitthvað er fannst mér þeir kraftmeiri síðustu 20 mínúturnar,“ sagði Hörður hins vegar.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði eftir leik að ekki væri mikið vit í því sem Aron hefði látið út úr sér undanfarið.
„Maður heyrði það á viðtalinu við Sölva eftir leik að hann hefur ekkert mikinn húmor fyrir þessum stanslausu pillum sem Aron Sig er að senda í Fossvoginn þessa dagana,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.