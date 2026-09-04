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DV
433

Skilja ekki í upphæðunum sem fara í stjörnuna

433
Sunnudaginn 6. september 2026 15:30

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.

Enzo Fernandez var seldur frá Chelsea til Manchester City á lokadegi félagaskiptagluggans á 125 milljónir punda, tæpum 20 milljónum minna en Chelsea keypti hann á frá Benfica árið 2023.

„Hann  er ágætur leikmaður en að hann sé búinn að brjóta 100 milljóna punda múrinn tvisvar er galið,“ sagði Hörður.

City eltist við Enzo í allt sumar.

„Þeir spiluðu þann leik vel að selja hann á síðustu stundu, leikmann sem vildi ekki vera þarna.“

Þátturinn er í spilaranum.

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