Skilja ekki í upphæðunum sem fara í stjörnuna

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Enzo Fernandez var seldur frá Chelsea til Manchester City á lokadegi félagaskiptagluggans á 125 milljónir punda, tæpum 20 milljónum minna en Chelsea keypti hann á frá Benfica árið 2023.
„Hann er ágætur leikmaður en að hann sé búinn að brjóta 100 milljóna punda múrinn tvisvar er galið,“ sagði Hörður.
City eltist við Enzo í allt sumar.
„Þeir spiluðu þann leik vel að selja hann á síðustu stundu, leikmann sem vildi ekki vera þarna.“
Þátturinn er í spilaranum.