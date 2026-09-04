Segja ekki við Frederik að sakast í umdeildu atviki í vikunni - „Þarna fannst mér Elías Ingi lesa mjög vitlaust í stöðuna“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Það vakti mikla athygli á dögunum þegar dómari í leik Vals og ÍA dæmdi hornspyrnu í lokin fyrir leiktöf markvarðarins Frederik Schram hjá Val. Skagamenn skoruðu jöfnunarmark í kjölfarið.
„Heldurðu að Frederik Schram sé búinn að eiga góðan nætursvefn eftir þennan leik?“ spurði Helgi, en Hörður vildi ekki klína sökinni á Danann.
„Í þessum leik eru gerð dómaraskipti. Þarna höfðu Skagamenn svo sannarlega tekið tíma í öll svona atriði og ekkert var gert. Þetta fannst mér ekki góð dómgæsla og ekki tímabært.
Ég er ánægður með reglubreytinguna en þarna fannst mér Elías Ingi lesa mjög vitlaust í stöðuna, sérstaklega miðað við línuna í leiknum,“ sagði hann.
„Þetta var heldur ekki nein áberandi töf,“ skaut Helgi inn í, en þeir hrósuðu Val einnig fyrir frammistöðuna í leiknum.
„Þetta var langbesti leikur Vals í sumar, þeir voru stórkostlegir á löngum kafla í seinni hálfleik,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.