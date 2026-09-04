Segir frá „subbulegum“ söngvum á stórleik í Vesturbæ - „Það var ráðist að persónulegu lífi fólks“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Það var mikill hiti í stúkunni á toppslag KR og Víkings í Frostaskjóli á dögunum. Gæslan þurfti að hafa sig alla við í stúkunni og lögregla mætti á svæðið til að fjarlægja trommu, sem mörgum fannst reyndar yfirdrifið.
„Miðað við hvernig gæslan brást við voru þeir með ólæti í stúkunni. Þeir voru ekki að haga sér eins og englar fyrst það var brugðist við með þessum hætti,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.
„Trommur eru ekkert það skemmtilegasta á fótboltaleikjum en ég skil ekki alveg að nenna að búa til vesen og læti út af þeim. Ég átta mig ekki alveg á því hverju það átti að þjóna á svona stórum leik. Auðvitað þurfti lögreglan ekki að þurfa að mæta með piparúða til að fjarlægja eina trommu. Hún hefði bara getað mætt og fjarlægt trommuna, það hefði enginn ráðist að lögreglunni fyrir það. En það þarf tvo til að dansa tangó og maður veit ekki alveg hvað gerðist,“ sagði hann.
Hörður sagðist jafnframt hafa heyrt af því að ansi ljótir söngvar hafi verið fluttir á leiknum.
„Maður hefur heyrt það að það hafi mjög ljótir söngvar verið látnir flakka á milli stuðningsmannahópa sem tengjast aðilum í báðum liðum. Þetta var á viðkvæmu stigi og menn voru heitir. Maður hefur heyrt af söngvum sem má kalla níðsöngva, þar sem var ráðist að persónulegu lífi fólks. Það er ekki banter, það er bara subbuskapur.“
Þátturinn er í spilaranum.