Rashford frumsýnir nýtt húðflúr - Tengist endurkomu hans á Old Trafford

Marcus Rashford virðist ætla að festa sig aftur í sessi hjá Manchester United eftir óvissutímabil síðustu ára.
Hinn 28 ára gamli sóknarmaður hefur sýnt nýtt húðflúr þar sem treyjunúmerin sem hann hefur borið á ferlinum eru sett saman. Þar má sjá tölurnar 10, 19 og 39 frá tíma hans hjá United, númer 14 frá lánsdvölinni hjá Barcelona og nú einnig númer 9.
Rashford fékk treyju númer 9 hjá United fyrir tímabilið og birti mynd af nýja húðflúrinu með skilaboðunum: „Nýtt númer, sama markmið.“
Hann bætti einnig við nýju húðflúri á hálsinn með textanum „Love and let be“.
Rashford kom inn á í fyrsta leik tímabilsins gegn Hull og byrjaði síðan í 5-2 sigrinum á Ipswich.
Harry Maguire hefur sagt að glaður, hungraður og einbeittur Rashford geti orðið gríðarlega mikilvægur fyrir United í vetur.