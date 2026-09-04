Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Það mættu yfir 4 þúsund manns á leik KR og Víkings í toppslag Bestu deildar karla í Vesturbæ á dögunum.
„Það er geðveikt að sjá þessa mætingu og mætingin er á KR-völlinn, eins og við höfum séð í sumar. Við hefðum ekki komið öllum þessum fjölda fyrir í Víkinni,“ sagði Hörður.
„Það er mesta syndin, hvað fara margir stórir leikir fram á þeim velli þar sem Víkingar eru svo góðir,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.