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DV
433

„Mesta syndin hvað fara margir stórir leikir fram á þeim velli“

433
Laugardaginn 5. september 2026 16:30

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.

Það mættu yfir 4 þúsund manns á leik KR og Víkings í toppslag Bestu deildar karla í Vesturbæ á dögunum.

„Það er geðveikt að sjá þessa mætingu og mætingin er á KR-völlinn, eins og við höfum séð í sumar. Við hefðum ekki komið öllum þessum fjölda fyrir í Víkinni,“ sagði Hörður.

„Það er mesta syndin, hvað fara margir stórir leikir fram á þeim velli þar sem Víkingar eru svo góðir,“ sagði Helgi. 

Þátturinn er í spilaranum.

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