Liverpool kaupir ungan sóknarmann frá Frakklandi - Lánaður út tímabilið

Liverpool hefur tryggt sér hinn 18 ára gamla franska sóknarmann Djylian N'Guessan frá Saint-Etienne á fyrirframgerðum samningi.
Samkvæmt Daily Mail greiðir Liverpool um 4,3 milljónir punda fyrir leikmanninn, sem er franskur yngri landsliðsmaður. Hann mun eyða tímabilinu á láni hjá Stade Brest í Ligue 1.
N'Guessan vakti mikla athygli á Evrópumóti U17 ára landsliða í Albaníu, þar sem hann var valinn í lið mótsins.
Stefnt er að því að hann gangi formlega til liðs við Liverpool í janúar, þó staða hans verði endurmetin þá og mögulegt sé að hann verði lánaður út á ný.
Kaupin eru hluti af stefnu Liverpool um að tryggja sér efnilega unga leikmenn snemma. Félagið hefur á undanförnum árum fjárfest í fjölda ungmenna samhliða stórum kaupum fyrir aðalliðið.
N'Guessan er því talinn framtíðarverkefni hjá Liverpool.