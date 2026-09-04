Klár í slaginn eftir fréttafár um framtíð hans - „Vonandi hefur hann lært af þessu“

Julian Alvarez verður í leikmannahópi Atlético Madrid á morgun eftir allt fárið í kringum framtíð hans í sumar.
Argentínski framherjinn var sterklega orðaður við brottför og reyndu bæði Arsenal og Barcelona að fá hann. Alvarez vildi sjálfur fara, þá helst til Börsunga, en Atletico neitaði að selja.
Diego Simeone, stjóri Atletico staðfesti í dag að Alvarez væri klár í slaginn á ný eftir fjarveru síðustu daga.
„Julian verður í hópnum á morgun. Hann hefur æft vel og við væntum mikils frá honum eins og öðrum,“ sagði Simeone, en Atletico mætir Athletic Bilbao á morgun.
„Ég vona að hann hafi lært á þessu. Vonandi er hann glaður og hann mun sýna það með því að skora mörk.“