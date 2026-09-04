Keyptur á fjóra milljarða í vikunni - Kemst ekki í Meistaradeildarhópinn

Taylor Harwood-Bellis, nýr 25 milljóna punda miðvörður Aston Villa, hefur ekki verið valinn í 25 manna hóp félagsins fyrir deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Hinn 24 ára gamli varnarmaður kom til Villa frá Southampton á lokadegi félagaskiptagluggans, skömmu eftir að Ezri Konsa var seldur til Arsenal fyrir 55 milljónir punda.
Aðeins tveimur dögum áður hafði Harwood-Bellis lýst yfir mikilli spennu yfir því að fá tækifæri til að spila í Meistaradeildinni.
„Ég get ekki beðið eftir að fara út á völl og sýna að ég geti vonandi staðið mig á stærsta sviðinu,“ sagði hann í viðtali við félagið.
Unai Emery ákvað hins vegar að skilja Harwood-Bellis eftir utan hópsins. Modou Keba Cisse er hinn nýi leikmaðurinn sem ekki var valinn, á meðan meðal annars Zion Suzuki, Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Joao Gomes, Nicolas Jackson og Alejandro Garnacho komust inn.
Ungstirnið Brian Madjo var einnig skilið eftir utan hópsins. Harwood-Bellis verður því ekki gjaldgengur í deildarkeppninni, sem hefst hjá Villa gegn Club Brugge.
Komist Villa áfram í útsláttarkeppnina getur Emery þó bætt allt að þremur leikmönnum við hópinn síðar.