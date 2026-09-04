Gjörningur í skjóli nætur í Kópavogi vakti hörð viðbrögð - „Nokkrir sem ég gæti hent undir rútuna“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Nokkrir stuðningsmenn Víkings fóru, að flestra mati, yfir strikið í aðdraganda toppslagsins við KR á dögunum þegar þeir máluðu stúku og varamannaskýli í skjóli nætur.
„Ég er mjög hlynntur því að það sé smá banter og hiti, læti í stúku og köll á milli stuðningsmanna. En við verðum að draga línuna þegar það er verið að skemma eigur annarra.
Þeir eru að búa til nokkurra klukkustunda vinnu fyrir fólk sem hafði nóg að gera á leikdegi, að taka á móti 4-5 þúsund manns í Frostaskjóli.“
„Ætli það verði þannig á Íslandi á næstunni að menn þurfi að fara að koma upp myndavélum og jafnvel öryggisvörðum á völlunum í aðdraganda leikja?“ velti Helgi upp.
Hörður rifjaði upp ríginn milli Breiðabliks og HK þegar síðarnefnda liðið kom upp í efstu deild karla í fyrsta sinn á sínum tíma.
„Ég man eftir því, það fara sennilega að verða 20 ár síðan, þegar HK kom upp í efstu deild. Þá var mikil stemning í Kópavogi og flaggað út um allan bæ. Þá voru nokkrir stuðningsmenn Blika sem fóru um nóttina og flögguðu HK-fánunum í hálfa stöng.
HK-ingum fannst það ekkert fyndið en það meiddist enginn og var hægt að hífa fánana aftur upp. Þarna voru nokkrir Blikar sem ég gæti hent undir rútuna en ég læt það vera,“ sagði hann léttur.
Þátturinn er í spilaranum.