Fyrrum stjarna að kaupa hlut í ensku félagi - Gæti hjálpað til við að gera það skuldlaust

Alexandre Pato gæti orðið hluti af eigendahópi Northampton Town eftir að fyrirhuguð fjárfesting í félaginu fékk grænt ljós frá yfirvöldum.
Þessi 37 ára gamli fyrrverandi leikmaður AC Milan og Chelsea er einn fjárfesta í Sports Alpha Capital, sem hyggst kaupa hlut í Northampton. Bæði enska deildarkeppnin og nýtt óháð eftirlit með enskum knattspyrnufélögum hafa samþykkt kaupin.
Ekki hefur verið gefið upp hversu stóran hlut fjárfestahópurinn kaupir en Northampton mun birta nánari upplýsingar þegar gengið hefur verið endanlega frá samningum.
Northampton féll niður í D-deildina á síðasta tímabili og tapaði tæpum þremur milljónum punda fyrir skatt á síðasta reikningsári. Forráðamenn félagsins hafa áður sagt að fjárfestingin geti gert félagið skuldlaust.