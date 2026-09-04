Fær tíma til að jafna sig á að hafa ekki fengið að fara til Liverpool

Ismaila Sarr þarf tíma til að jafna sig á því að félagaskipti hans frá Crystal Palace til Liverpool hafi ekki gengið eftir, segir Pierre Sage, stjóri Palace.
Sarr var sterklega orðaður við Liverpool undir lok félagaskiptagluggans en varð að lokum áfram hjá Palace.
„Hann þarf klárlega að melta þetta. Það er draumur margra leikmanna að spila fyrir félag eins og Liverpool. Hann fékk gott tækifæri en á endanum gekk það ekki upp,“ sagði Sage.
Sarr var markahæsti leikmaður Palace á síðasta tímabili en hefur misst af fyrstu tveimur deildarleikjum tímabilsins vegna meiðsla í nára. Hann verður einnig fjarri gegn Fulham um helgina.