Everton sagt skoða tvo reynda framherja - Geta komið frítt á næstu dögum

Everton íhugar að sækja reynslumikinn framherja eftir að félaginu tókst ekki að styrkja sóknarlínuna áður en félagaskiptaglugganum var lokað.
Samkvæmt The Sun er Jamie Vardy, 39 ára, einn þeirra sem koma til greina. Vardy er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Cremonese og gæti því samið við Everton án þess að greiða þurfi kaupverð.
David Moyes og forráðamenn Everton eru þó einnig sagðir skoða Anthony Martial. Hinn 30 ára gamli Frakki er sömuleiðis samningslaus eftir brottför frá Monterrey í Mexíkó.
Martial þekkir ensku úrvalsdeildina vel eftir langa veru hjá Manchester United, á meðan Vardy á að baki afar farsælan feril með Leicester City.
Everton virðist því horfa til reynslumikilla og strax tiltækra leikmanna til að auka breiddina í sókninni.
Ekki liggur fyrir hvort formlegar viðræður hafi hafist við annan hvorn þeirra.