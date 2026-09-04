Efnilegasti leikmaður Chelsea hefur verulegar áhyggjur af stöðu sinni

Brasilíski sóknarmiðjumaðurinn Estevao Willian er sagður hafa áhyggjur af því hversu mikið hann muni spila með Chelsea undir stjórn Xabi Alonso.
Hinn 19 ára gamli Estevao er talinn einn efnilegasti leikmaður sinnar kynslóðar en samkeppnin um sæti í sóknarlínu Chelsea er mikil.
Samkvæmt ESPN Brazil fylgist leikmaðurinn grannt með stöðu sinni næstu mánuði og gæti skoðað möguleikann á að fara frá félaginu í janúar fái hann ekki nægilega mörg tækifæri í aðalliðinu.
Estevao vill halda áfram að þróast með reglulegri spilamennsku og mikilvægt er fyrir hann að fá mínútur á hæsta stigi.
Engin ákvörðun hefur þó verið tekin um framtíð hans og staðan gæti breyst hratt ef hann vinnur sér stærra hlutverk hjá Alonso.
Næstu mánuðir gætu því ráðið miklu um hvort Brasilíumaðurinn verði áfram á Stamford Bridge eftir áramót.