Darwin Nunez: „ Myndi aldrei vilja að nokkur þyrfti að ganga í gegnum svona“

Darwin Nunez segist ekki óska neinum þess að ganga í gegnum það sem hann upplifði síðustu mánuði sína hjá Al-Hilal.
Nunez gekk til liðs við félagið frá Liverpool síðasta sumar en var tekinn úr leikmannahópi liðsins í janúar eftir komu Karim Benzema. Hann gat því ekki spilað deildarleiki síðari hluta tímabilsins.
„Þessir sex mánuðir voru mjög erfiðir fyrir mig og fjölskylduna. Ég myndi aldrei vilja að nokkur þyrfti að ganga í gegnum svona reynslu. Allir knattspyrnumenn vilja keppa, spila og njóta þess sem þeir gera,“ sagði Nunez.
Þessi 27 ára gamli Úrúgvæi gekk til liðs við nýliða Al-Diriyah á láni í síðasta mánuði og hefur fundið gleðina á ný. Hann skoraði bæði mörk liðsins gegn Al-Ettifaq um síðustu helgi.
„Sólin kemur alltaf upp á ný eftir storminn. Nú er ég aftur farinn að spila og er ánægður. Það er það sem skiptir mig mestu máli.“