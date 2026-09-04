Chelsea boðið að fá fyrrum leikmann Tottenham - Skoða Pogba sem skammtímalausn

Chelsea var boðið að semja við Yves Bissouma eftir að félagið missti af Lamine Camara á lokadegi félagaskiptagluggans.
Bissouma er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Tottenham og samkvæmt The Sun hefði hann verið tilbúinn að skrifa undir eins árs samning með möguleika á framlengingu.
Chelsea hafði ætlað sér að fá Camara frá Monaco sem arftaka Enzo Fernandez, sem fór til Manchester City fyrir 125 milljónir punda. Monaco hætti hins vegar við viðskiptin á síðustu stundu og Chelsea sat eftir með lítið svigrúm til að bregðast við.
Bissouma hefur mikla reynslu úr ensku úrvalsdeildinni eftir veru sína hjá Brighton og Tottenham. Ajax og Monaco eru einnig sögð hafa áhuga á honum, þó Malímaðurinn vilji helst halda áfram á Englandi.
Chelsea er einnig sagt hafa skoðað aðra samningslausa miðjumenn, þar á meðal Paul Pogba, sem mögulega skammtímalausn.