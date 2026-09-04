Carrick mjög sáttur með það sem félagið gerði á markaðnum í sumar

Michael Carrick, stjóri Manchester United, segist sannfærður um að leikmannahópur félagsins sé sterkari eftir sumargluggann.
United einbeitti sér sérstaklega að miðjunni og fékk Andrey Santos frá Chelsea, Youri Tielemans frá Aston Villa og Carlos Baleba frá Brighton. Markvörðurinn Karl Darlow kom einnig á frjálsri sölu frá Leeds.
Heildar nettóeyðsla United var um 118 milljónir punda, minna en hjá nokkrum öðrum félögum í deildinni. Gary Neville hafði kallað eftir frekari styrkingu í vörninni, en Carrick er samt ánægður með stöðuna.
„Við höfum fengið mjög góða leikmenn inn og bætt hópinn á mismunandi vegu, bæði einstaklingslega og sem lið,“ sagði Carrick.
United byrjaði tímabilið illa með tapi gegn Hull en svaraði með 5-2 sigri á Ipswich á Old Trafford.
Carrick segir viðbrögðin hafa sýnt sterkan karakter. „Maður lærir mikið um hópinn þegar hlutirnir ganga gegn manni. Hugarfarið gladdi mig mest,“ sagði hann.
Hann bætti við að félagið hefði þurft að vinna innan þeirra aðstæðna sem voru fyrir hendi á markaðnum og telur United nú vera betur í stakk búið fyrir framhaldið.