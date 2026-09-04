Alræmd karlremba gæti þurft að sitja lengur bak við lás og slá eftir nýjustu vendingar

Joey Barton gæti þurft að sitja í gæsluvarðhaldi fram á næsta ár eftir að réttarhöldum yfir honum vegna meintrar líkamsárásar var frestað.
Hinn 44 ára gamli fyrrverandi leikmaður Manchester City og enska landsliðsins er ákærður fyrir að hafa veitt Kevin Lynch, 51 árs, alvarlega áverka fyrir utan golfklúbb í mars. Barton neitar sök.
Réttarhöldin áttu að fara fram í vikunni en hefur verið frestað til 8. mars 2027. Barton verður áfram í haldi að minnsta kosti þar til beiðni hans um lausn gegn tryggingu verður tekin fyrir á mánudaginn.
Lynch er sagður hafa hlotið alvarlega áverka á auga í árásinni. Annar maður, Gary O'Grady, er ákærður fyrir sama brot en hefur verið látinn laus gegn tryggingu.
Barton hefur lengi verið einn umdeildasti maður enska boltans, bæði innan og utan vallar. Á síðustu árum hefur hann meðal annars vakið mikla reiði fyrir ítrekuð niðrandi ummæli um konur í fótbolta og hefur verið sakaður um karlrembu vegna ummæla sinna um kvenkyns sérfræðinga í sjónvarpi.
Ferill Barton hefur einnig einkennst af agabrotum og átökum. Hann hefur áður hlotið dóma vegna ofbeldisbrota og sat meðal annars í fangelsi árið 2008 eftir líkamsárás í Liverpool.