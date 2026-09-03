Veður í fyrrverandi í athugasemd undir mynd með nýju konunni - „Viðbjóðslegt“

Chantelle Heskey, fyrrverandi eiginkona Emile Heskey, hjólar í fyrrum knattspyrnumanninn í kjölfar þess að hann fór í frí með nýrri kærustu sinni.
Heskey og Chantelle slitu sambandi sínu fyrr í sumar eftir meira en 20 ár saman. Heskey er nú í sambandi með Jade Slusarczyk og birti hún nýverið myndir úr tveggja vikna fríi þeirra í Grikklandi og á Kýpur.
Chantelle brást illa við myndunum og hélt því fram að Heskey hefði upphaflega ætlað að fara með börn þeirra til Kýpur en hætt við vegna þess að hann hefði ekki fengið ókeypis flug.
„Gaman að sjá að þú komst þangað samt,“ skrifaði Chantelle við færsluna. Hún hélt síðar fram að Heskey hefði eytt athugasemdinni og bætti við: „Vissi að hann myndi eyða þessu. Viðbjóðslegt.“
Heskey gerði garðinn frægan með liðum eins og Liverpool, Newcastle og Aston Villa á ferlinum.