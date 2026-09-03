433 Tíðindi frá Liverpool - Iraola hendir reyndum mönnum úr Meistaradeildarhópnum Hörður Snævar Jónsson Fimmtudaginn 3. september 2026 21:45 Mynd Beinni vakt lokið Fleiri fréttir Mynd 433 Miklar breytingar hjá City í sumar - Vantar mögulega mann í eina stöðu Miklar breytingar hjá City í sumar - Vantar mögulega mann í eina stöðu 433 Mynd 433 Arsenal fór óvenjulega leið til að kanna stöðu framherjans - Inter hafði ekki áhuga á að selja Arsenal fór óvenjulega leið til að kanna stöðu framherjans - Inter hafði ekki áhuga á að selja 433 Mynd 433 Ástarsambandið hefur staðið á brauðfótum í gegnum árin - Umdeild kona var nefnd til sögunnar Ástarsambandið hefur staðið á brauðfótum í gegnum árin - Umdeild kona var nefnd til sögunnar 433 Mynd 433 Richarlison hent út úr hóp hjá Tottenham - Getur ekki spilað í deildinni Richarlison hent út úr hóp hjá Tottenham - Getur ekki spilað í deildinni 433 Mynd 433 Koma Martinelli til Sádí Arabíu staðfest - Dýrasti leikmaður sem Arsenal hefur selt Koma Martinelli til Sádí Arabíu staðfest - Dýrasti leikmaður sem Arsenal hefur selt 433 Mynd 433 Hætti við að hætta en er nú hættur - Vandræði hjá liði Salah í Tyrklandi Hætti við að hætta en er nú hættur - Vandræði hjá liði Salah í Tyrklandi 433 Mynd 433 Margir reiðir eftir að dómarinn viðurkenndi nokkur atriði Margir reiðir eftir að dómarinn viðurkenndi nokkur atriði 433 Mynd 433 Farþegi neitaði að hleypa fólki frá borði vélarinnar - Ástæðan vekur mikla kátínu Farþegi neitaði að hleypa fólki frá borði vélarinnar - Ástæðan vekur mikla kátínu 433