Þetta var leiðin sem United fór eftir að Arsenal hætti við að selja

Manchester United skoðaði möguleikann á að fá Myles Lewis-Skelly frá Arsenal eftir komu Youri Tielemans, samkvæmt Rob Dawson hjá ESPN.
Þegar Arsenal ákvað að halda hinum unga leikmanni á Emirates breytti United um stefnu og sneri sér að Carlos Baleba.
Dawson segir jafnframt að Mamadou Sangare hafi verið undir smásjá United. Tölfræðigreining félagsins hafi sýnt að frammistaða hans með Lens á síðasta tímabili væri sambærileg við tölur Fernandes hjá West Ham.
United hefur þó átt í vandræðum með ákveðna þróun þar sem umboðsmenn kjósa frekar að senda unga leikmenn fyrst til miðlungsstórra félaga í ensku úrvalsdeildinni.
Sangare og umboðsmenn hans völdu þá leið og gekk hann til liðs við Brentford fyrir um 40 milljónir punda í sumar.
Gott tímabil þar gæti hækkað verðmiðann verulega árið 2027.